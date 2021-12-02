Avcılarda öldürülen otelci çift Esra - Nuri Yıldız'ın katilleri kameraya yakalandı! İşte son görüntüleri

Kıyafetlerinde kan izleri bulundu

Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı operasyon sonucu yakalan 7 şüpheliden Ferhat Y., Mühyettin Y. ile Aleyna Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliğinin binlerce saat güvenlik kamera görüntüsü inceleyerek ortaya çıkardığı olay sırasında tutuklanan Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi. Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildiği belirlendi.