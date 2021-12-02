Avcılarda öldürülen otelci çift Esra - Nuri Yıldız'ın katilleri kameraya yakalandı! İşte son görüntüleri
AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Katiller silahı atarken MOBESE kameralarına yakalandı. Öte yandan Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin evindeki eşyalarda kan izleri bulundu.
İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın (38) boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.
Kıyafetlerinde kan izleri bulundu
Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı operasyon sonucu yakalan 7 şüpheliden Ferhat Y., Mühyettin Y. ile Aleyna Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliğinin binlerce saat güvenlik kamera görüntüsü inceleyerek ortaya çıkardığı olay sırasında tutuklanan Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi. Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildiği belirlendi.
Silahı atarken kameralara yakalandılar
Olayla ilgili başka bir görüntüde ise şüphelilerin olayda kullandıkları silahı atarken görülüyor. Şüphelilerin cesedi bıraktıktan sonra bir çalılığa attığı silah ise polis ekipleri tarafından bulunmuştu. 9 mm çapındaki tabancanın kriminal polis laboratuvarında incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Cinayet işlemeye geldikleri apartmanda görüntülendiler
Çifte cinayet sırasında Esra Yıldız'ın evinde boğazı kesilerek öldürüldüğü anlarda ise güvenlik kameralarına şüphelilerin apartmana girerken görüntüleri yansıdı. Şapkalı ve maskeli ve ellerinde eldiven bulunan iki şüphelinin eve girdikten sonra cinayeti 10 dakika içinde işledikleri ve ardından hızla ayrıldıkları tespit edilmişti.