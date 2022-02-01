BIST 2.019
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 778,25
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı

Avcılar’da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü. Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, altındaki iş yerinin duvarları yıkıldı.

Abone ol

Olay Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında yandaki 6 katlı binanın bitişik nizam duvarının müteahhit tarafından yapılmadığı ortaya çıktı.

Yıkımdan kopan parçalar binadaki evlerinin içine düşerken, iki bina arasında arada tek duvarın olduğu fark edildi. Bunun üzerine tedbir amaçlı bina boşaltılırken, altındaki iş yerleri kapatıldı. İçinde 6 dairenin olduğu ve tamamında aileler olduğu bina belediye tarafından mühürlenirken, karot örneği alınması için inceleme başlatıldı. Gece saatlerinde binanın altındaki iş yerlerinin duvarları malzemelerin çöktü.

“İki bina arasında tek duvar, boşaltılarak mühürlendi”
İki bina arasında tek duvarın olduğunu anlatan binanın altındaki esnaf Mehmet Ali Ezer, “Duvarı yıkık olan binanın altındaki esnaflardan biriyiz. Binanın yıkımına yaklaşık bir hafta-10 gün önce başladılar. Dün geldiler dediler ki, bina tek duvar yıkılan bina önceden yapılmış, bizim bina sonradan yapılmış. Müteahhit de araya duvar yapmamış, diğer binaya yapıştırma yapmış. Bina tek duvar, vatandaş zarar görmesin diye binayı dün boşaltırdılar. Bize de haber verdiler yarın dükkanınızı açmayın diye, ne olur ne olmaz diye. biz de tamam dedik, kapattı. Bugün haber geldi dükkanın duvarı çökmüş tezgah, dolap vesaire hepsi zarar görmüş” dedi.
Vatandaş ve esnaf olarak mağdur olduklarını anlatan Ezer, “Binanın müteahhidi, yetkilisi kimse nasıl bir denetim altında yapıldıysa bu işler Avcılar’da? Şuan mağduruz esnaf olarak, vatandaşlar mağdur, şuan nereye gittiler, nerede kalıyor bilmiyorum. Burada oturan vatandaş da mağdur, esnaf da mağdur şimdi çıksam nereye gideceğim. Şuan Avcılar 50 sene sonra aynı sıkıntılar bir daha yaşayacak” diye konuştu.
Binan ile ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor
Foto Galeri Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir nereden mezun?
Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir nereden mezun?
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Bugünden itibaren sona erdi: Artık...
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Bugünden itibaren sona erdi: Artık...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan görevden almalara ilişkin sert eleştiri: Tahammül edemedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan görevden almalara ilişkin sert eleştiri: Tahammül edemedi
Öğretmen atamaları açıklandı bilet satışları ikiye katladı
Öğretmen atamaları açıklandı bilet satışları ikiye katladı
Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı
Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hangisi nasıl niyet edilir?
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hangisi nasıl niyet edilir?
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin istifa etti
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin istifa etti
Vakalar patladı 144 ev karantinaya alındı
Vakalar patladı 144 ev karantinaya alındı
Covid-19'un düşmanı! Birçok hastalığa şifa oluyor: Eskiden yabanda yetişirdi
Covid-19'un düşmanı! Birçok hastalığa şifa oluyor: Eskiden yabanda yetişirdi
Rusya'dan Ukrayna krizinde kritik doğalgaz hamlesi geldi iki katına çıkardılar
Rusya'dan Ukrayna krizinde kritik doğalgaz hamlesi geldi iki katına çıkardılar