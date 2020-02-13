Avcılarda dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı

İstanbul Avcılar'da boşanmak üzere olan bir adam eşine bıçakla saldırdı. 40 günlük bebeğini, üvey kızını ve eşini yaraladı. Çok sayıda yerinden bıçaklanan kadın, kocasının en ağır cezayı almasını isteğini söyleyerek, "Emine Bulut gibi olacaktım komşular yetişti" diye konuştu. Yaşanan dehşet anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.