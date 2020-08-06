Avcılar'da bina sakinlerinin yardım çığlığı! Mezarlık duvarı binamıza doğru kayıyor..
AVCILAR’da 5 yıl önce yapılan 3 katlı binada oturanlar, yan tarafta bulunan mezarlık nedeniyle zor duruma düştü. Mezarlık ile bina arasınındaki duvarın her geçen gün evlerine doğru kaydığını, tehlike altına olduklarını belirten bina sakinleri, çözüm istiyor.
Ambarlı Mahallesi’ndeki mezarlığın üç tarafında belediyenin taşlardan yaptırdığı duvar bulunuyor. Mezarlığın konutların bulunduğu yöndeki duvar ise, binaların inşası sırasında müteahhit tarafından yapılmış. Bina sakinleri bu duvarın mezarlıktaki kayma nedeniyle binalarını tehdit ettiğini, yıkılma riski taşıdığını, tehlike altında olduklarını, yapmaya maddi güçlerinin yetmediğini belirterek, duvarın belediye tarafından güçlendirilmesini istiyor.
Duvarın betonlarında patlama ve ayrılmalar gözle görülürken, Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yaptırdığı binaya yakın duvarda da yer yer ayrılmalar, parçalanmalar görülüyor.
Bina sakinlerinden Abdullah Çintimur, İBB’nin mezarlığın diğer üç tarafında istinat duvarı bulunduğunu, kendi taraflarına da istinat duvarı yaptırılması, tehlikeden kurtulmaları için Avcılar Belediyesi ve İBB’ye yıllarca başvurdukları halde kendilerine yardım edilmediğini iddia etti.
"Alttan baskı yaparak kayıyor... Bu tarafta belediyenin yaptırdığı duvar yok"
Çintimur, “Eğimli arazideki mezarlık duvarı toprağın kayması sonucu binamıza doğru alttan baskı yaparak kayıyor. Bu duvarın güçlendirilmesi gerek. Bu bizim duvarımız. Mezarlığın diğer tarafta duvarları var. Bu tarafta belediyenin yaptırdığı bir duvar yok. Mezarlık üzerimize doğru kayıyor, bu gidişle duvarı tamamen patlatacak, toprak ve mezarlar binamızın duvarına gelecek” dedi.