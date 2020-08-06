Avcılar'da bina sakinlerinin yardım çığlığı! Mezarlık duvarı binamıza doğru kayıyor..

"Alttan baskı yaparak kayıyor... Bu tarafta belediyenin yaptırdığı duvar yok"

Çintimur, “Eğimli arazideki mezarlık duvarı toprağın kayması sonucu binamıza doğru alttan baskı yaparak kayıyor. Bu duvarın güçlendirilmesi gerek. Bu bizim duvarımız. Mezarlığın diğer tarafta duvarları var. Bu tarafta belediyenin yaptırdığı bir duvar yok. Mezarlık üzerimize doğru kayıyor, bu gidişle duvarı tamamen patlatacak, toprak ve mezarlar binamızın duvarına gelecek” dedi.