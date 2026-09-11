Av. Ali Kaan Kılıçoğlu’nun AKK Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Ankara Balgat’ta açıldı

Ankara’da hukuk ve danışmanlık alanında faaliyet gösterecek olan AKK Hukuk ve Danışmanlık ofisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Av. Ali Kaan Kılıçoğlu tarafından kurulan ofisin Balgat’taki açılış programı, Ankara’nın farklı çevrelerinden çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa Ankara 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Gökhan Ağdemir, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osmanağaoğlu, yargı mensupları, hukukçular, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa Yoğun Katılım

Av. Ali Kaan Kılıçoğlu’nun siyasi ve mesleki çevresinin yanı sıra farklı toplumsal kesimlerden isimlerin de açılış programında bir araya gelmesi dikkat çekti.

Hukuk ve iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra siyaset dünyasından isimlerin de katıldığı programda, Kılıçoğlu’nun farklı çevrelerden tanıdığı çok sayıda davetli yer aldı. Açılışta Ankara’nın sosyal ve iş çevrelerinden tanınan bazı isimlerin de bulunması, programa renkli bir atmosfer kattı.

AKK Hukuk ve Danışmanlık Faaliyetlerine Başladı

Av. Ali Kaan Kılıçoğlu tarafından kurulan AKK Hukuk ve Danışmanlık, Ankara Balgat’taki yeni ofisinde hukuki danışmanlık ve avukatlık alanlarında çalışmalarını sürdürecek.

Özellikle şirketler, vakıflar, dernekler ve farklı kurumsal yapılara yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sunmayı hedefleyen ofis, Kılıçoğlu’nun hukuk alanındaki mesleki çalışmalarının yeni adresi olacak.

Av. Ali Kaan Kılıçoğlu Kimdir?

Ankara 2 Nolu Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerini sürdüren Av. Ali Kaan Kılıçoğlu, hukuk kariyerinin yanı sıra siyaset ve medya alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kılıçoğlu, siyasi çalışmalarını Yeniden Refah Partisi çatısı altında sürdürüyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı olan Kılıçoğlu, seçim sürecinin ardından partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevini üstlendi.

Kılıçoğlu aynı zamanda Milli Nizam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaparak hukuk, siyaset ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini okuyucularıyla paylaşıyor.

Hukuk ve Siyaset Alanındaki Çalışmalarını Sürdürüyor

AKK Hukuk ve Danışmanlık ofisinin açılışıyla birlikte Ankara’daki mesleki faaliyetlerini yeni ofisinde sürdürecek olan Av. Ali Kaan Kılıçoğlu, hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra siyasi ve medya faaliyetlerine de devam ediyor.

Balgat’ta gerçekleştirilen açılış töreninde farklı meslek ve sosyal çevrelerden çok sayıda kişinin bir araya gelmesi, Av. Ali Kaan Kılıçoğlu’nun hukuk ve siyaset alanındaki çalışmalarının yanı sıra geniş bir çevreyle kurduğu ilişkileri de gözler önüne serdi.