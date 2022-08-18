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Austria Wien Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Austria Wien Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien'in konuğu oluyor. Grup aşaması öncesi son virajda Kadıköy'e avantajlı skorla dönmek isteyen Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet. Rakip Wien ise Sarı-Lacivertli ekibi eli boş göndermek istiyor.

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İşte Austria Wien Fenerbahçe canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar...

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

AUSTRİA WİEN 0-1 FENERBAHÇE

8' GOOOOOLLLL! Fenerbahçe, King'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Austria Wien - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Muehl, Galvao, Martins, Fischer, Wustinger, Holland, Huskovic, Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Arda (Zajc), Ferdi, King, Valencia

Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Generali Arena'da bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele D-SMART'tan canlı ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı yayın anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe Slovacko'yu eledi
Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

Alioski ilk kez karoda
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.

 İrfan Can ve Mert Hakan'ın kadroya dönmesi bekleniyor
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.

Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci de İstanbul'da dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

UEFA kadrosu
Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

11 isim UEFA kadrosunda yok
Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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