ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ı yakan küfür sahneleri olay! RTÜK'e şikayet yağdı
ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk, daha ilk bölümünde tartışmalara yol açtı. Dizide bir kadın ve bir erkek arasında geçen konuşmadaki cinsiyetçi küfürler seyirciyi ayağa kaldırdı. Twitter'da tepki çeken dizi Gel Dese Aşk için RTÜK'e şikayet yağdı.
ATV ekranlarında yeni yayımlanmaya başlayan, başrollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban gibi isimlerin olduğu dizi Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Farklı konusuyla dikkat çeken dizideki kadına şiddet sahnesi ve cinsiyetçi küfüler seyirciyi çıldırttı.
Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik'in oynadığı Bahar karakteriyle babası arasındaki diyalog sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Dizide O...pu ve p.ç küfürlerinin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Twitter'da kısa sürede gündem haline gelen dizi Gel Dese Aşk için Twitter'da birçok yorum yapıldı. Seyirciler, yeni diziyi RTÜK'e şikayet etmekten de geri kalmadı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk bölümü yayımlanan dizide kadına şiddet sahnesinin yer almasıyla ilgili Twitter'da şöyle yorumlar yapıldı: