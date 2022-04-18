ATV'nin Yalnız Kurt dizisinde ortalığı karıştıran mülteci sahnesine tepki yağdı
ATV'nin bombası Yalnız Kurt yayın hayatına başladı. Cuma günleri Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisine rakip olan Yalnız Kurt'un 12. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümündeki mülteci sahnesi ise ortalığı karıştırdı, sosyal medyayı ikiye böldü.
Osman Sınav'ın yazdığı, her cuma akşamı ATV'de yayımlanan Yalnız Kurt dizisi, 12. bölümü ile ekrana geldi, ortalık karıştı. ATV'nin resmi Twitter sayfasında da paylaşılan sahne izleyen izlemeyen herkesin tepkisini çekti.
Sahnede Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olan mülteciler ve mültecilere karşı olan Türkler hakkında 'Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması' sözlerinin yer alması sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir tartışma konusu oldu.
Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay ve Mesut Akusta'nın başrollerinde yer aldığı Yalnız Kurt, Osman Sınav'ın 'Türkiye sorunlarını ele almak' için kaleme aldığı yeni eserlerinden birisi.
Son olarak Uğur Mumcu suikastini ele alarak gündem olan dizi, bu akşam yayınlanan 12. bölüm ile izleyen izlemeyen herkesin tepkisini çekti.