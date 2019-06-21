ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti!

ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti!

ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez son bölümü ile ekran başına kilitledi. Türk televizyon tarihine geçen trafik ışıklarına müdehale sahnesi ile yok artık dedirten Kimse Bilmez'in son bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti! - Sayfa 1

Yaz aylarının başlaması ile birlikte diziler bir bir final yaparken ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez daha ilk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirdi. Farklı konusu ve başarılı senaryosu ile seyirciden tam not alan dizinin 2. son bölümündeki bir sahne Türk dizi tarihine geçti. 

113
ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti! - Sayfa 2

Her bölümünde farklı heyecan ve macera olan dizinin son bölümünde ekran başındakilerin hafızasına kazıcak bir kurtarma sahnesi yaşandı. 

213
ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti! - Sayfa 3

Sevda’yı Uygar ve Pilottan kaçırmak için var gücüyle mücadele eden Ali Hoca, dövüş ve aksiyon sahneleriyle seyircinin gönlünde taht kurdu. 

313
ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti! - Sayfa 4

Ali Hoca’nın sıkışan yolda trafik ışıklarına tabletindeki bir programla müdahale etmesi herkesi şaşkına çevirdi.

413