ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti!
ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez son bölümü ile ekran başına kilitledi. Türk televizyon tarihine geçen trafik ışıklarına müdehale sahnesi ile yok artık dedirten Kimse Bilmez'in son bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu.
Yaz aylarının başlaması ile birlikte diziler bir bir final yaparken ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez daha ilk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirdi. Farklı konusu ve başarılı senaryosu ile seyirciden tam not alan dizinin 2. son bölümündeki bir sahne Türk dizi tarihine geçti.
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Her bölümünde farklı heyecan ve macera olan dizinin son bölümünde ekran başındakilerin hafızasına kazıcak bir kurtarma sahnesi yaşandı.
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Sevda’yı Uygar ve Pilottan kaçırmak için var gücüyle mücadele eden Ali Hoca, dövüş ve aksiyon sahneleriyle seyircinin gönlünde taht kurdu.
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Ali Hoca’nın sıkışan yolda trafik ışıklarına tabletindeki bir programla müdahale etmesi herkesi şaşkına çevirdi.
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