ATV'nin son bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez o sahnesi tarihe geçti!

Yaz aylarının başlaması ile birlikte diziler bir bir final yaparken ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez daha ilk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirdi. Farklı konusu ve başarılı senaryosu ile seyirciden tam not alan dizinin 2. son bölümündeki bir sahne Türk dizi tarihine geçti.