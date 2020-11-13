ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni başrol geldi hem de bakın kim
Bir Zamanlar Çukurova'dan Vahide Perçin ayrıldı. Uğur Güneş'İn ayrılacağı da iddia edildi. Dizide başrol krizi yaşanırken yeni bir kadın oyuncu diziye katıldı.
Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni başrolünü buldu. Geçtiğimiz hafta dizide büyük bir ayrılık yaşanmış Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana rol alan Perçin'in hayat verdiği Hünkar Yaman karakteri dizide önemli bir noktada yer alıyordu.
Dizinin önemli bir karakteri olan Hünkar Yaman’ın ölmesi dengeleri bozmuş ve Çukurova’yı yasa boğmuştu. Tv100'den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çukurova dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu.
Vahide Perçin'in ardından Uğur Güneş'in de veda edeceği diziye yeni bir kadın başrol oyuncusu dahil ediliyor. Annesinin ölümüyle yıkılan Demir Yaman'la (Murat Ünalmış) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenilen rolü canlandıracak oyuncu belli oldu.
Hande Soral Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni flaş transferi oldu. Soral'ın eşi İsmail Demirci ise Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynuyor.