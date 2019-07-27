ATV'nin reyting rekortmeni Kimse Bilmez dizisine Sen Anlat Karadeniz'den olay transfer

Başrollerinde Keremcem, Engin Hepileri, Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal'ın bulunduğu Kimse Bilmez adlı ATV dizisi, yaz sezonunda en çok beğenilen yapımlar arasında yer almayı şimdiden başardı. Öyle ki total reyting sıralamasında geçtiğimiz hafta ilk sıraya yerleşen dizi, kadrosunu genişletmek için Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızıyla anlaştı.