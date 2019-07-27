ATV'nin reyting rekortmeni Kimse Bilmez dizisine Sen Anlat Karadeniz'den olay transfer
7 hafta önce yayın hayatına başlayan Kimse Bilmez dizisi, reytinglerde zirveye oturunca kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti.
Başrollerinde Keremcem, Engin Hepileri, Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal'ın bulunduğu Kimse Bilmez adlı ATV dizisi, yaz sezonunda en çok beğenilen yapımlar arasında yer almayı şimdiden başardı. Öyle ki total reyting sıralamasında geçtiğimiz hafta ilk sıraya yerleşen dizi, kadrosunu genişletmek için Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızıyla anlaştı.
Aksiyon ve dram sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin oyuncu kadrosuna, 8’nci bölümden itibaren tiyatro kökenli 19 yaşındaki Asya Taşkın dahil olacak. Dizide Kurtbey’in kızı ‘Zeynep’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Asya Taşkın, izleyiciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.
Peki Asya taşkın kimdir?: Asya Taşkın, Kocaeli doğumludur. 2009 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Savaşçı dizisinde de rol alan Taşkın, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret’in gençlik aşkı Gülendam karakterine hayat vermiştir.
Asya Taşkın 2009 yılında Kocaeli Bölge Tiyatrosu bünyesinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise Kural Akademi Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.