ATV'nin Maraşlı dizisindeki başrol gidiyor Camdaki Kız'ın kilit ismi olacak
Ekranlarda ard arda yaşanan yaprak dökümüne ATV de katıldı. Dizinin reyting makinesi olarak gösterilen ve ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Maraşlı, 26. bölümü ile final yapıyor. Dizinin başrolü olan Maraşlı'ya hayat veren Burak Deniz ise Camdaki Kız'ın kilit ismi olacak.
Genç yetenekler Alina Boz ve Burak Deniz'i bir araya getire, hem oyuncu hem de konusu ile sosyal medyada büyük ses getiren dizi Maraşlı'nın suyu artık ısındı, ATV dizi için final kararını verdi. Dizi 5 bölüm sonra 26. bölümü ile ekran macerasını noktalayacak.
Bir süredir sezon finali mi yoksa final mi yapacağı kararsız olan dizinin kaderini reytingler belirledi. Son haftalarda giderek düşen reytingi ile kanalın kafasını karıştıran diziyi Alina Boz (Mahur) ve Burak Deniz'in (Maraşlı) yakınlaşması bile kurtaramadı.
21. bölümü ile ekrana veda etmeye hazırlanan dizinin final tarihi de belli. Pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisi 12 Temmuz'da sona erecek.
Dizide final için geri sayım başlamışken bugün medya kulislerine düşen bir haber ise olay oldu. Maraşlı dizisiyle bambaşka bir krakter olarak izleyicisi karşısına çıkan ve oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan genç oyuncu Burak Deniz Kanal D'nin Camdaki Kız dizisine katılıyor.