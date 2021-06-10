ATV'nin Maraşlı dizisindeki başrol gidiyor Camdaki Kız'ın kilit ismi olacak

Dizide final için geri sayım başlamışken bugün medya kulislerine düşen bir haber ise olay oldu. Maraşlı dizisiyle bambaşka bir krakter olarak izleyicisi karşısına çıkan ve oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan genç oyuncu Burak Deniz Kanal D'nin Camdaki Kız dizisine katılıyor.