ATV'nin Kuruluş Osman'ını yakan haberi TRT resmen duyurdu!
ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizi Kuruluş Osman'a büyük bi rakip geliyor. TRT 1 ekranlarında Selçuklu Devleti'ni anlatan yeni bir dizi çekilecek. Diziyi ise Diriliş Ertuğrul'un yazan isimlerden biri olan Serdar Özonalan kaleme alacak.
İlk bölümü ile seyirciden tam not alan ATV'nin gözde dizisi Kuruluş Osman'a sıkı bir rakip geliyor. Şanlı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan ve Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman sezonun en ses getiren yapımlarında biri oldu.
Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizi yayınlandığı gün haftanın en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Pandemi dönemimde birçok dizinin sekteye uğramasını da fırsat bilen Kuruluş Osman ATV'nin eyting listelesinde yüzünü güldürmeyi başardı.
TRT ekranlarında Nizamı Alem isimli yeni bir dizi başlıyor. Ülkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak ve inşa etmek anlamlarına gelen Nizamı Alem Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak.
elçuklu Devleti’nin hem Anadolu’ya hem de bölgeye hakim olan düzenini anlatacak olan Nizamı Alem dizisini Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Özonalan kaleme alacak.