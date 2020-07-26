ATV'nin Kuruluş Osman'ını yakan haberi TRT resmen duyurdu!

İlk bölümü ile seyirciden tam not alan ATV'nin gözde dizisi Kuruluş Osman'a sıkı bir rakip geliyor. Şanlı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan ve Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman sezonun en ses getiren yapımlarında biri oldu.