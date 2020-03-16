ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyar izlenme sorusu herkesi terletti!
Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de '20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir' sorusu hem yarışmacıya hem izleyiciye zor anlar yaşattı.
ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kim Milyoner'e katılan 2000 doğumlu Mert isimli yarışmacıya '20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir' sorusu soruldu.
Kim Milyoner'de sorulan soru herkes tarafından merak edildi. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacı Mert'e, "Müziği seviyorsun ve sana müzikten" bir soru geldi dedi. İmirzalıoğlu, joker kullanmak isteyen yarışmacıya dikkatli soruyu tekrar okumasını istedi.
Cevaptan yüzde 90 bile emin olmadığını dile getiren Mert, Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarı yarıya joker kullanmak istediğini ifade etti.
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, son karar mı sorusuna Mert, son kararım diyerek yarı yarıya joker hakkını kullandı.