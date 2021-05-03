ATV'nin Kardeşlerim dizisinde sihir bozuldu bu kez fena çakıldı!
ATV'nin en yeni dizisi olan Kardeşlerim cumartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Özellikle ilk bölümleri ile tüm dengeleri değiştiren dizinin 11. son bölümünde işler biraz karıştı.
Cumartesi akşamları reyting savaşını iyice kızıştıran ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim yayınlanan her bölümü ile sosyal medyanın konusu olmayı başarıyor. Kardeşlerim'in 12. yeni bölüm fragmanı şimdiden büyük ses getirdi ama dizide ters giden bir şeyler var...
Anne ve babalarını kaybetmiş, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in acılarla dolu hayatının anlatıldığı dizide daha çok genç ve yetenekli oyuncular yer alıyor.
Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgın Çoşkun, Gözde Türker gibi genç isimlerinde yanı sıra kadroda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi isimler de yer alıyor.
Dün akşam son bölümü ile seyircisi ile buluşan dizi Kardeşlerim, yine izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Seyirciyi ekran başına kilitleyen dizide şaşkınlık veren ilginç olaylar yaşandı. Fakat dizinin reyting listelerindeki son durumu akılları karıştırdı.