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MEDYA

ATV'nin Hakim dizisi 10. bölüm fragmanı

Hakim dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Hakim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Hakim 13 Haziran 2022 Pazartesi akşamı ATV'de...

Dünyada izlenme rekorları kıran Your Honor dizisinin uyarlaması olan Hakim'de yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıkları ele alınacak. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak.

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