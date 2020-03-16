ATV'nin Gel Dese Aşk'ındaki edepsiz sahneler pes dedirtti şikayet yağdı!

Senaryoya göre Yasemin, eşiyle pek ilgilenmeyen kendisini evine ve 2 kızına adamış, evhamlı ve dış görünüşüne çok önem vermeyen 2 çocuk annesi. Eşi Murat ise karısından yeterli ilgiyi göremediği için onu kızının arkadaşı Bahar ile aldatıyor.