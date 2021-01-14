ATV'nin fantastik dizisi Akıncı'ya bomba bir kadın oyuncu dahil oldu bakın kim
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin rol aldığı Akıncı dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı.
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı hakkında sosyal medyadaki tartışmalar sürerken yapımcılar harekete geçti. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi başrollerini paylaştığı dizinin reytingleri de düşünce yeni bir kan bulundu.
Akıncı dizisi reytinglerde düşüş yaşamaya devam ederken yeni soluk katabilmek için kadroya Deniz Gündoğdu dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine, Deniz Gündoğdu, Akıncı dizisinin 15 Ocak akşamı yayımlanacak yeni bölümünde rol alacak.
Öte yandan farklı hikayesi ile ekran macerasına başlayan Akıncı dizisi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Akıncı'yı izleyenlerin bazıları diziyi beğendiğini bazıları ise çok basit bulduğunu ifade etti.