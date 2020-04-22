ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a büyük şok! Dizide flaş ayrılık
Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün yayımlanan 164. bölümünde Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi masadaki dostlarından yedi. Geçen günlerde ise dizinin sezon finali yapacağı iddiası ise yayımlanan yeni fragmanda doğrulandı.
21 Nisan Salı akşamı yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 164. bölümünde ortalık karıştı. Geçen hafta Hızır Çakırbeyli'nin en yakın adamı olan Hurşit'in vurularak öldürülmesi ve Fahri'nin yoğun bakım mücadelesi vermesi dizideki bütün dengeleri alt üst etti.
"Çakırbeyliler beklenmedik darbe yedi": Bu kayıplar sonrası masa üyelerinden Tipi ve Haşmet Façalı, bu yaşanan kayıplardan Hızır'ı ve Alparslan'ı sorumlu tutarlar. Bunun üzerine şok bir karar alarak savaşı sonlandırmanın tek yolu olarak Hızır'ı masadan kovmak olduğunu karar verdiler.
Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.
"Hızır ve Alparslan masadan kovuldu": Toplanılan masada bu alınan karar Hızır Çakırbeyli ve Alparslan'a söylenildi ve oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası tüm masa üyelerinin el kaldırmasıyla Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alparslan masadan kovuldu.