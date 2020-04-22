ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a büyük şok! Dizide flaş ayrılık

"Çakırbeyliler beklenmedik darbe yedi": Bu kayıplar sonrası masa üyelerinden Tipi ve Haşmet Façalı, bu yaşanan kayıplardan Hızır'ı ve Alparslan'ı sorumlu tutarlar. Bunun üzerine şok bir karar alarak savaşı sonlandırmanın tek yolu olarak Hızır'ı masadan kovmak olduğunu karar verdiler.