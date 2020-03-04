ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şok ayrılık! EDHO'ya veda etti
ATV'nin reying rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyenleri şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin en yakın adamı olan Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ, diziye veda edecek.
ATV'de 5. sezondur izleyiciyle buluşan ve reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayımlandığı günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. EDHO'nun yayımlanacak yeni bölümünde seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, diziye veda edecek. Aynı zamanda senaryosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO'da bir sürpriz ayrılığın daha yaşanacağı, bir kadın oyuncunun da ekibe veda edeceği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, geçtiğimiz aylarda eşi ile 0 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırdı. Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı.
2010 yılında beraber rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşklarını nikah masasına taşıyan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken kötü haber geldi.