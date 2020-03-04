ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şok ayrılık! EDHO'ya veda etti

ATV'de 5. sezondur izleyiciyle buluşan ve reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayımlandığı günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. EDHO'nun yayımlanacak yeni bölümünde seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacak.