ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'ölüm' ayrılığı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yine bir ayrılık yaşandı, ünlü isim diziye 'ölümle' veda etti.
ATV kanalında yayınlanan ekranların en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 157. bölümüyle yayımlandı. EDHO'nun son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Bicolar ile Çakırbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kuruldu.
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Tuzak sayesinde Bicolar paraların yerini öğrendi. Tuzağa düşen Boran ise Yasemin'in ihanetini öğrenince şok yaşadı.
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Herkesi televizyona kilitleyen dizi EDHO'da dün akşam ise senaryo gereği bir ayrılık daha yaşandı.
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Alparslan'ın avukatı Damla, Altan'ın tuzağına düşerek öldürüldü. Ünlü oyuncu Sema Öztürk, bu sahneyle EDHO'ya veda etti.
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