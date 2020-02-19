ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'ölüm' ayrılığı

ATV kanalında yayınlanan ekranların en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 157. bölümüyle yayımlandı. EDHO'nun son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Bicolar ile Çakırbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kuruldu.