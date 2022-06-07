ATV'nin çakma Yargı dizisi Hakim final yapıyor! 3 sezon gider denilen dizi bitti

Son günlerde ekranlarda ard arda yaprak dökümü başladı. Sezona çok iddialı başlayan diziler bir bir erken final kararı alırken son olarak üzen bir haber de ATV'nin gözdesi Hakim dizisinden geldi. Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizi 10. bölümü ile 13 Haziran'da final yapacak.