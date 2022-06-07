ATV'nin çakma Yargı dizisi Hakim final yapıyor! 3 sezon gider denilen dizi bitti
ATV'nin son dizi bombası olan ve ABD’nin çok izlenen Your Honor dizisinden uyarlanan dizi Hakim için erken final kararı çıktı. Pazartesi akşamları, TRT'nin Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisine rakip olan dizi haftaya, yani 10.bölümü ile erken final yapıyor.
Son günlerde ekranlarda ard arda yaprak dökümü başladı. Sezona çok iddialı başlayan diziler bir bir erken final kararı alırken son olarak üzen bir haber de ATV'nin gözdesi Hakim dizisinden geldi. Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizi 10. bölümü ile 13 Haziran'da final yapacak.
ABD’de yayınlandığı dönem çok izlenen ve fırtınalar estiren dizi Your Honor'dan ekrana uyarlanan dizi maalesef ATV'ye bekleneni veremedi. İlk bölümlerde zirveye yanaşsa da ilerleyen bölümlerde reyting savaşının çok gerisinde kaldı.
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Burcu Kara, Ebru Özkan ve Hasibe Eren gibi yıldızlar geçidi olan diziyi performanslar da kurtaramadı. 3 sezon gider diye düşünülen dizi 10. bölümde çakıldı!
Kanal D'nin Yargı'sına yenildi: Hem yıldız isimlerin olduğu oyuncu kadrosu hem de konusu ile ses getireceği düşünülen Hakim, Kanal D'nin Yargı dizisine rakip olacağı düşünülüyordu fakat işler ters gitti.