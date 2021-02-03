ATV'den flaş karar! Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer!
Show TV'deki Çukur dizisinden ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer gerçekleşti.
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.
ATV kanalının kararıyla yayıma bir hafta ara verecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde dün akşam bir sürpriz yaşandı. Çukur dizisinin izleyicileri, Paşa karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da karşılaştı.
Çukur'da Paşa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Sarıkartal, İdris'in kardeşi Demir rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.
Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekrana zorunlu bir ara verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 182. yeni bölümü, 9 Şubat Salı akşamı yayınlanmayacak. EDHO'nun yeni bölümü aynı akşam Atv'de maç yayını olduğu için ekrana gelmeyecek.