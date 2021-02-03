ATV'den flaş karar! Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer!

Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekrana zorunlu bir ara verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 182. yeni bölümü, 9 Şubat Salı akşamı yayınlanmayacak. EDHO'nun yeni bölümü aynı akşam Atv'de maç yayını olduğu için ekrana gelmeyecek.