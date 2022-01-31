ATV'den flaş Esra Erol kararı Hazal Kaya'nın tepkisinden sonra videoyu Twitter'dan sildi

ATV Esra Erol'da canlı yayınında evli sevgilisinin çatı katında yaşayan 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın yüzünü kameralara göstermek istemediği anda Esra Erol'un azarlamasının ardından ünlü oyuncu Hazal Kaya Esra Erol'a verdi veriştirdi. Ünlü sunucu Esra Erol'a "Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" diye seslenen Hazal Kaya'ya destek yağarken Esra Erol için Twitter'da 'Haddini Bil Esra Erol/Esra Erol kaldırılsın' gibi hashtag'ler açıldı. Esra Erol'un, ekranda yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a canlı yayında bağırması ve azarlamasına yönelik 'reyting uğruna şov yapıyorsun' ifadeleriylr tepkiler çığ gibi büyüyünce, ATV yönetimi Twitter'dan ilgili videoyu kaldırma kararı aldı.