ATV'den flaş Esra Erol kararı Hazal Kaya'nın tepkisinden sonra videoyu Twitter'dan sildi
ATV Esra Erol'da canlı yayınına çıkmak istemeyen Elif Yıldırım'ı azarlayan sunucu Esra Erol'a Hazal Kaya'dan eleştiri gelince sosyal medya coştu ve ünlü sunucuya tepki yağdı. ATV yönetimi sözkonusu videoyu Twitter'dan kaldırdı.
ATV Esra Erol'da canlı yayınında evli sevgilisinin çatı katında yaşayan 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın yüzünü kameralara göstermek istemediği anda Esra Erol'un azarlamasının ardından ünlü oyuncu Hazal Kaya Esra Erol'a verdi veriştirdi. Ünlü sunucu Esra Erol'a "Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" diye seslenen Hazal Kaya'ya destek yağarken Esra Erol için Twitter'da 'Haddini Bil Esra Erol/Esra Erol kaldırılsın' gibi hashtag'ler açıldı. Esra Erol'un, ekranda yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a canlı yayında bağırması ve azarlamasına yönelik 'reyting uğruna şov yapıyorsun' ifadeleriylr tepkiler çığ gibi büyüyünce, ATV yönetimi Twitter'dan ilgili videoyu kaldırma kararı aldı.
Esra Erol, yaşça büyük sevgilisinin çatı katında saklanan 18 yaşındaki Elif'i canlı yayında azarladı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir 'çatı katında saklanma' hikayesi ekranlara getirildi, ünlü sunucu 18 yaşındaki Elif'in kendinden yaşça büyük evli sevgilisinin karısıyla yaşadıkları evin çatı katında saklandığını duyunca çılgına döndü!
Ailesinin 17 Ocak'tan beri aradığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın, aynı işte çalıştığı 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığı iddia edildi. Elif ile ilgili stüdyoda soğuk rüzgarlar estirecek bir bilgi öğrenildi. Eşinin ihanetini canlı yayında öğrenen Kadir'in karısı 'Elif bizim çatı katındaymış. Şimdi öğrendim bu olayları. Çatı katında buldum Elif'i' dedi.
18 yaşındaki Elif yüzünün kameralar tarafından çekilmesini istemediğini belirterek ağlamaya başlayınca Esra Erol tabiri caizse deliye dönerek şu ifadeleri kullandı: