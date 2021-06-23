ATV'deki Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı ve iki kez evlendiği eşine bakın!
ATV ekranlarında her sabah canlı yayınlanan Tatlı Sert programını sunan araştırmacı, gazeteci ve program sunucusu Müge Anlı, özel hayatını gizli ve kameralardan uzak yaşıyor. Müge Anlı'nın kızı Lidya ve iki kez evlenip boşandığı eşi Burhan Akdağ ise en çok merak edilen konulardan.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konular Türkiye'nin gündemi olmayı başarıyor. Yıllardır ekranlarda kayıpları bulan, cinayetleri çözen ve suçluları yargıya teslim eden Müge Anlı'nın özel hayatı ise seyircinin en çok merak ettiği konulardan biri.
İşi ve başarısı ile gündemden düşmeyen Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya ve iki kez evlenip olaylı bir şekilde boşandığı eşi Burhan Akdağ ise en çok araştırılanlardan bir kaçı.
Peki mesleğe magazin muhabirliğinden başlayan 47 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı Lidya, 'Başka bir adamdan hamile' diyerek iftira atan eski eşi Gürhan Akdağ kimdir, ilişkileri nasıl başladı?
Müge Anlı'nın ilk evliliği: Magazin muhabirliği yapan Müge Anlı ilk eşi Gürhan Akdağ ile Kanal 6'da tanışıyor. Gürhan Akdağ o zamanlar kanalda magazin müdürlüğü yapıyor.