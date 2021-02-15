ATV'deki Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli işin aslını anlattı işte gerçek sebep
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışmanlık yapan Psikiyatrist Arif Verimli sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Arif Verimli'nin neden Müge Anlı'dan ayrıldığını merak konusu oldu, ayrılık getiren video ortaya çıktı!
2008 yılından beri ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın yanında görmeye alıştığımız Prof. Dr. Arif Verimli programda ayrıldığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu. 13 yıldır danışmanlığını yaptığı programdan ayrıldığını duyuran Arif Verimli'nin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.
Bir süredir programda yer almayan ve izleyicilerin dikkatini çeken Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Verimli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, " Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum." ifadesini kullandı.
Programın 27 Ocak tarihli bölümde de stüdyoda bulunmayan Verimli ile ilgili sunucu Müge Anlı açıklama yapmıştı. Anlı, Arif Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını söylemişti.