ATV'deki Maraşlı setinde kriz! Çekimler durdu başrol Burak Deniz'den kötü haber

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın setinde de koronavirüs krizi patlak verdi. Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları setlere sıçradı. Birçok ünlü isim ve set çalışanlarının test sonuçları pozitif çıkmaya başladı. Son olarak Maraşlı dizisinden kötü haber geldi.