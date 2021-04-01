ATV'deki Maraşlı setinde kriz! Çekimler durdu başrol Burak Deniz'den kötü haber
Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerinde olduğu Maraşlı dizisinin setinden kötü haber geldi. Sette panik anları yaşandı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın setinde de koronavirüs krizi patlak verdi. Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları setlere sıçradı. Birçok ünlü isim ve set çalışanlarının test sonuçları pozitif çıkmaya başladı. Son olarak Maraşlı dizisinden kötü haber geldi.
Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrol oynayan 30 yaşındaki Burak Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.
Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Kovid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.
Alina Boz geçtiğimiz sene eylül ayında koronavirüse yakalanmış ve evde gördüğü tedavi sonrası virüsü atlatmıştı.