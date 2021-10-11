ATV'deki Kuruluş Osman başladı Sadakatsiz'de işler karıştı senaryo değişiyor

Ekranlardaki reyting savaşı yeni sezonda iddialı dizilerin ard arda başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi ATV ise reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 2. sezonunun ilk bölümünü seyircinin beğenisine sundu.