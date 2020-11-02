ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı Vahide Perçin imaj değiştirdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, diziden ayrılmasının ardından imaj değişikliğine gitti. Perçin, saçlarını kısacık kestirip sosyal medya hesabından paylaştı.
Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Vahide Perçin, Hünkar karakteriyle adından sıkça söz ettirmişti.
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Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesine damga vurdu!
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Çukurova'da herkesin kaderini değiştiren oyunu başlatan Hünkar, oyunlarını ortaya çıkardığı Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 70. bölüm dizinin ana karakterlerinden Hünkar Yaman'ın öldürülmesi ile sona erdi!
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Vahide Perçin imaj değişikliğine gitti.
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