ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı Vahide Perçin imaj değiştirdi

Çukurova'da herkesin kaderini değiştiren oyunu başlatan Hünkar, oyunlarını ortaya çıkardığı Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 70. bölüm dizinin ana karakterlerinden Hünkar Yaman'ın öldürülmesi ile sona erdi!