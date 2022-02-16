ATV'de Safiye'nin sosyal medya aşkları patladı Müge Anlı canlı yayında okey anısıyla güldürdü
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'e katılan Safiye Çallı, Akkuşlu Cüneyt'e olan aşkından 2. kez dolandırıldı ve sosyal medyada kendine başka bir aşk daha bulduğunu itiraf edince Müge Anlı 'okeyden kovulma' anısını patlatarak herkesi güldürdü!
ATV gündüz kuşağının reyting makinesi programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, günlerdir sosyal medyada gündemden düşmeyen 'Akkuşlu Cüneyt ve Safiye Çallı'nın dolandırıcılıkla karışık 'sosyal medya aşkı'nın üzerine, başına gelen ilginç bir anısını paylaşınca stüdyo kahkahalara boğuldu. Dürüstlüğün bu devirde 'geçerli akçe' olmadığını vurgulamak isteyen Müge Anlı, internette okey oynarken bir hemcinsini dikkatli olması hususunda uyarınca okeyden kovulduğunu esprili bir dille paylaştı, hem stüdyodaki konuklar kahkahalara boğuldu hem de Müge Anlı'nın 'okey' anısı sosyal medyada gündem oldu.
Safiye Çallı'nın sosyal medya aşkları karşısında Müge Anlı bile çaresiz kaldı: Müge Anlı, bugünkü programında internet ortamında başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Akkuşlu Cüneyt olarak tanınan Cüneyt Demiral tarafından 2.kez 'aşk' vaadiyle dolandırıldığını ve yine para kaptırdığını belirterek Müge Anlı'dan yardım istemek üzere programa aylar sonra yeniden katılan Safiye Çallı internet ortamında Almanya'dan yeni bir sevgili bulduğunu anlatınca Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi.
Safiye 2. kez Akkuşlu Cüneyt'e kandı, tüm parasını kaptırdı: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce, 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.
Sosyal medyada bir erkekle daha tanışmış: Programda bugün de Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü, bu erkeğin de Almanya'da yaşadığı ortaya çıkan Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği programdaki danışmanlar Rahmi Özkan ve Şevki Seöen tarafından da dillendirildi. Bu noktada araya giren Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.