ATV'de olmaz denilen oldu başrol oyuncusu başka diziyle anlaştı
ATV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Kimse Bilmez'den flaş bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncularından ve hikayenin kilit isimlerinden biri olan oyuncu diziden ayrıldı, başka bir dizi ile anlaştı.
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kimse Bilmez'den flaş bir haber geldi. Dizide Uygar Sarıkaya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Hepileri diziden ayrılacağını duyurdu. Hatta dizinin kötü adamı başka bir dizi ile çoktan el şıkışmış bile1
Star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkını konu eden dizi, farklı senaryosu ile daha ilk bölümden dikkatleri çekti.
Başrollerinde Kerem Cem, Özgü Kaya, Burak Serdar Şenel gibi genç isimleri bulunduran dizide en dikkat çeken karakter ise Uygar Sarıkaya'ya hayat veren başarılı oyuncu Engin Hepileri oldu. Alkış toplayan oyunculuğu ile kötü adam Uygar'ın hakkından gelen Hepileri'den gelen son haberler dizinin hayranlarını üzdü.
ve diğer başrol oyuncusu olan Engin Hepileri
Baba Yapım ile 26 bölüm anlaşması olan oyuncu senaryo gereği kadrodan ayrıldığını duyurdu. Bu arada Engin Hepileri TV8 ekranlarında yayınlanacak “Evim” dizisinden gelen teklifi de kabul etti.