ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert'te dizi oyuncusunun itirafı : 38 çocuk doğurdum

İki defa intihara kalkışmış: Çelikunal, oğlunun kimseyle görüşmediğini ve konuşmadığını, içine kapanık bir çocuk olduğunu ve tedavisi için bir iğne kullandığını söyledi. Oğlunun o iğneyi kullanmadığında kendisini iki defa kestiği için ameliyat olduğunu ardından eve gelince ameliyat dikişlerini söktüğünü ifade eden Çelikunal, oğlunun sinir krizi anında bir pencereyi sökecek kadar güce sahip olduğunu söyledi.