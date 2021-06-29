ATV'de Müge Anlı izletti Büşra'nın büyük bir sırrı! Osman Büyükşen fotoğrafı

Büşra itiraf etti mi canlı yayında ne oldu?

Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde düğümü çözecek olan olayın tanığı olan kızları Büşra Büyükşen... Büşra çelişkilerle dolu açıklamalarına kaldığı yerden devam etti. Kuzeni Mehmet Ali ile ilişki yaşadığı söylenen evin gelini Betül Büyükşen de canlı yayındaydı. Geçen hafta canlı yayına katılan jandarma Betül'ün cep telefonunda kuzeniyle aşk mesajlaşması olduğunu ve bunları okuduğunu söylemişti. Betül Büyükşen, ne sildiği mesajlara açıklık getirebildi ne de Mehmet Ali ile olan ilişkisinin masumane olduğuna inandırabildi.