ATV'de Müge Anlı izletti Büşra'nın büyük bir sırrı! Osman Büyükşen fotoğrafı
KONYA'daki Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katil zanlısı hala bulunamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Büşra ile Betül birbirine girdi. Osman Büyükşen'in gizleyerek gösterdiği bir fotoğraf ise jandarma Emre Atmaca'yı ağlattı. Büşra ile ilgili ise büyük sırla ilgili bir video izletti
KONYA'da 3 yıl önce işlenen Metin - Necla Büyükşen cinayetine ilişkin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler var. Doktor Osman Büyükşen'in bir fotoğrafı gündem olurken, canlı yayında jandarma Emre Atmaca'ya gösterdiği kare ise onu ağlattı. Büşra ve evin gelini Betül arasında 'ilişki' gerilimi zirveye çıkarken, Müge Anlı bomba bir video izletti. Bu videodaki ifşaya göre 'Büşra'nın çok büyük bir sırrı var. Betül de bunu biliyor'. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Büyükşen çiftine ilişkin son bilgiler:
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli, olayın tanığı olan kızlarının iddiasına göre susturucu takılmış biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin biri doktor 3 çocukları vardı. Osman Büyükşen en büyük çocuklarıydı ve çocuk doktoru olmuş, Şırnak'ta zorunlu hizmet yapmıştı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen ise Betül Büyükşen ile evliydi. Çiftin bir de kızları vardı. Büşra Büyükşen, o korkunç cinayetin tanığıydı.
Büşra itiraf etti mi canlı yayında ne oldu?
Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde düğümü çözecek olan olayın tanığı olan kızları Büşra Büyükşen... Büşra çelişkilerle dolu açıklamalarına kaldığı yerden devam etti. Kuzeni Mehmet Ali ile ilişki yaşadığı söylenen evin gelini Betül Büyükşen de canlı yayındaydı. Geçen hafta canlı yayına katılan jandarma Betül'ün cep telefonunda kuzeniyle aşk mesajlaşması olduğunu ve bunları okuduğunu söylemişti. Betül Büyükşen, ne sildiği mesajlara açıklık getirebildi ne de Mehmet Ali ile olan ilişkisinin masumane olduğuna inandırabildi.
Müge Anlı'nın izlettiği görüntü
Büşra ve Betül cinayete ilişkin çelişkili açıklamaları ve ketum tutumlarını sürdürürken, Müge Anlı bir video röportajı izletti. Röportajda yer alan ve ismini gizli tutan bir kişi postane kuyruğunda tanık olduğu konuşmayı aktardı. Cinayetin işlendiği İsmil'den anne ve kız o kuyruktaydı. Kadınlardan biri kızı beğenince annesiyle sohbete başlıyor ve onların İsmilli olduğunu öğreniyor.