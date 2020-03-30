ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında anlattı Twitter ayağa kalktı TT oldu
ATV ekranlarında gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında sunucu Müge Anlı, hafta sonu hastanede doktorla yaşadığı sorunu anlattı. Anlı'nın açıklamaları, tepkilere neden olunca Twitter'da 'Müge Anlı Özür Dile' etiketi TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
ATV'de yayımlanan herkes tarafından ilgiyle izlenen program Müge Anlı İle Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bugünki canlı yayınıyla tepkilerin hedefi haline geldi. Hafta sonu, migreni tuttuğunu ve ağrı kesici ilaç almasına rağmen başının ağrımasının geçmediğini söyleyen Anlı, hastane çalışanları ve doktor ile yaşadığı sorunu canlı yayında anlattı.
Müge Anlı, canlı yayın esnasında yaşadığı sorunu şu sözlerle dile getirdi:
Koronavirüslü hasta olup olmadığını sordum: ''20 yıllık bir hastane, hep gittiğim hastaneyi aradım ve sordum. Sizde ateşli bir hasta var mı? Ben gelip iğne yaptırmak istiyorum ama virüs kapmayayım da yani ya da dışarıda arabada falan mı yapsak çünkü hani yanımda iğneyi yapabilecek biri de var. Kardeşim var yanımda''
Hastaneye kabul etmediler: ''Bana bir soralım dediler dedi ve doktor telefon açtı. Müge Hanım sizi kabul edemeyeceğiz. Ben de sizi kabul etmiyorum zaten ben de hastaneye gelmek istemiyorum zaten ama bu iğnelerin sonucunda insanlar şoka girip ölüyorlar.''
Ölsek kalsak...: ''Şoka girersem artık hepimiz birbirimizi kabul etmek zorunda kalacağız. Aaa baktım iğne yapmayı da kabul etmiyorlar. Demek ki bu söylenenler de doğru değil. Yani ölsek kalksak hastaneye de kabul etmiyorlar.''