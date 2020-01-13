ATV'de Müge Anlı canlı yayında 'p.z.venk' diyemeyince bakın ne yaptı! Olay oldu
ATV ekranlarından hafta içi her gün program yapan Müge Anlı, canlı yayında küfür etmemek için bakın ne yaptı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yine Müge Anlı damga vurdu. Anlı konuşması sırasında 'p.z.venk' diyemeyince kendini bakın nasıl sansürledi. İşte Anlı'nın küfür etmek yerine bulduğu alternatif...
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Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında trajikomik bir hikaye işlenmeye başlandı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ileri sürerek Müge Anlı'dan yardım istediler.
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Canlı yayında evlilik vaadiyle dolandırılan adamların sayısı yükseldikçe durum ilginç bir hal almaya başladı.
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