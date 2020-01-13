ATV'de Müge Anlı canlı yayında 'p.z.venk' diyemeyince bakın ne yaptı! Olay oldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yine Müge Anlı damga vurdu. Anlı konuşması sırasında 'p.z.venk' diyemeyince kendini bakın nasıl sansürledi. İşte Anlı'nın küfür etmek yerine bulduğu alternatif...