ATV'de Müge Anlı canlı yayında ekranlara döndü koronavirüs önlemi olay oldu
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 aylık aranının ardından canlı yayınla başladı. Müge Anlı ise hem verdiği kilolar hem de koronavirüs önlemi ile gündem oldu.
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı programda kavuşturduklarının, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu. Müge Anlı'nın verdiği kilolarda dikkat çekti.
Koronavirüs salgını başlayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara veren Müge Anlı 2 ayın ardından ekrana dönüş yaptı. Bugün gerçekleşen ilk canlı yayında bir çok değişiklik vardı. Koronavirüs salgınına karşı önlem alan Müge Anlı tüm seyircilerine siperlik ve maske taktırdı.
Korona kabini olay oldu
Müge Anlı'nın stüdyoya kurdurduğu düzenek ise sosyal medyada olay oldu. Ünlü sunucu stüdyoya sarılmalar ve kucaklaşmalar için koronavirüs düzeneği kurdurdu.
Canlı yayında yeni sistemi gösteren Müge Anlı 'Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" diyerek ilk denemeyi de kendisi yaptı. Ekip arkadaşı ile korona kabininde kucaklaşan Müge Anlı bu sistemi, kayıplar için kullanacak. Programda aranan kişiler bulunduğunda aileleri ile stüdyoda biraraya geliyordu. O kucaklaşmalara karşı bu sistem kuruldu.