ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının sevilen programlarından " Esra Erol'da" muhabirlik yapan ve Esra Erol'un sağ kolu olan Caner Toygar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, herkesi korkuttu. Bakın 'kötü bir şey' dediği hastalığı neymiş?