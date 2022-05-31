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ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

Bir zamanların en çok konuşulan programlarından "Gelinim Olur musun" da tanınan Caner Toygar'dan kötü haber geldi' "Esra Erol'da " da muhabirlik yapan Caner Toygar beyninde kitle görüldüğünün ve mr çekileceğini, sosyal medya hesabından duyurdu!

ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının sevilen programlarından " Esra Erol'da" muhabirlik yapan ve Esra Erol'un sağ kolu olan Caner Toygar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, herkesi korkuttu. Bakın 'kötü bir şey' dediği hastalığı neymiş?

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ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

Toygar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Yarın beynimdeki görünen kitle için ilaçlı mr çekilecek, umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim" yazdı. 

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ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

Sıkıntılı dönemlerden geçen, "Esra Erol'da da" muhabirlik yapan Caner Toygar zor zamanlardan geçiyor.. 

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ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı

Beyninde tümör bulunan Toygar'ın sağlık durumu herkes tarafından merak konusu oldu. 

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