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MEDYA

ATV'de Esra Erol'da akıl almaz rezalet! Kadın dayak yedi yayına devam etti

Gündüz kuşağının yıllardır keyifle ve ilgiyle izlenen programı Esra Erol'la da dün yaşananlar ekran başındakileri şok etti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Nurgül ve Adil çifti boşandıktan sonra gelişmeleri konuşmak için Esra Erol stüdyosuna geldi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Adil, eski eşi Nurgül'ün üzerine koşarak boğazını sıktı ve yerlerde sürükledi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yayına devam eden Esra Erol da tepki çekti.

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