ATV'de Esra Erol'da akıl almaz rezalet! Kadın dayak yedi yayına devam etti

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Nurgül ve Adil çifti boşandıktan sonra gelişmeleri konuşmak için Esra Erol stüdyosuna geldi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Adil, eski eşi Nurgül'ün üzerine koşarak boğazını sıktı ve yerlerde sürükledi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yayına devam eden Esra Erol da tepki çekti.