ATV'de Esra Erol'da akıl almaz rezalet! Kadın dayak yedi yayına devam etti
Gündüz kuşağının yıllardır keyifle ve ilgiyle izlenen programı Esra Erol'la da dün yaşananlar ekran başındakileri şok etti.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Nurgül ve Adil çifti boşandıktan sonra gelişmeleri konuşmak için Esra Erol stüdyosuna geldi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Adil, eski eşi Nurgül'ün üzerine koşarak boğazını sıktı ve yerlerde sürükledi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yayına devam eden Esra Erol da tepki çekti.
Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında bugün skandal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a aldatma nedeniyle katılan ve boşanmak istediklerini belirten Nurgül ve Adil'in konusu işleniyordu.
Bugün de Nurgül ve Adil boşanma gerçekleştikten sonra stüdyoya geldi ve taraflar arasında gerilim epeyi arttı. Adil, Nurgül'ün çıplak fotoğrafları olduğunu söyleyince ortalık karıştı. Adil, canlı yayında Nurgül'e saldırdı ve yerlerde sürükledi.
Yaşananların ardından da Esra Erol'un şiddete uğrayan kadınla tekrar yayına devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.