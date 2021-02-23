ATV'de Esra Erol çıldırdı! Havva'nın 'sapık kapıcı' denilen eşi arsız çıktı

Bu kapıcı sapık mektubu

Yavuz Bayram apartman görevlisi olarak çalıştığı binalarda kadınlara sarkıntılık yapmakla itham edilmişti. Son apartmandan da bu sebeple kovulmuştu. Kapıcı olarak çalıştığı son apartmanda da bir kadınla ilişkiye girdi. Apartman sakini olan bu kadının evine girip çıkmaya başlayan Yavuz Bayram, posta kutusuna bırakılan bir mektupla ifşa oldu.