ATV Yalnız Kurt dizisine Kurtlar Vadisi transferi 'Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu katılıyor'

ATV'de yayınlanacak olan ve 'yeni Kurtlar Vadisi' olması beklenen Yalnız Kurt dizisi yayın hayatına başlamadan kadrosuna ilişkin bomba iddialar ile gündemde! Kurtlar Vadisi'nin Çakır rolüyle efsaneleşmiş oyuncusu Oktay Kaynarca ile Deli Yürek'in Yusuf Miroğlu karakteri ile oyunculuk dünyasına adım atan ve bugün en iyi erkek oyunculardan biri haline gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun iddialı yapımda bir araya gelecekleri konuşuluyor.