ATV seyircisi isyanda Müge Anlı'yı Acun Ilıcalı kaptı Exxen'de gidiyor!

12 yıldır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hazırlayan ve başarılı bir şekilde sunan Müge Anlı hakkında bugün medya kulislerinde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada da yayılan iddiaya göre Müge Anlı, ATV ile yolları ayırıyor.