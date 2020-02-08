ATV Nihat Hatipoğlu'dan Müge Anlı programında 'din istismarı' olayı için uyarı!
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan din istismarı ve dolandırıcılık çetesi hakkında Nihat Hatipoğlu'ndan uyarı geldi.
Müge Anlı'daki din istismarı ile dolandırıcılık çetesi Türkiye gündemine oturdu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında her sabah saat 08.30'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programında Müge Anlı'da ortaya çıkan turşu bidonuyla din istismarında bulunarak dolandırıcılık yapan şarlatanlar hakkında uyardı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Müge Anlı'nın çözdüğü dolandırıcılık çetesi hakkındaki açıklaması.
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan din istismarıyla insanları dolandıran şahıslar son gelen bilgilere gözaltına alındı. İhsan Çapar ve sahte şeyh Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları evlilik vaadi, din istismarı, define, sahte altın gibi akıl almaz yöntemlerle dolandırdı. Son olarak elde edilen bilgilere göre dolandırıcılar 7.5 milyon TL'lik vurgun yaptı.
Dolandırıcılar hakkında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında her sabah sunduğu Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programında uyarıda bulundu. Müge Anlı ise 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Prof. Dr. Nihat Hatiopğlu'na teşekkürlerini iletti. Nihat Hatipoğlu din istismarı hakkında şunları söyledi;
"Namazı Allah için kılacaksın altın sahibi olmak için değil"
"Müge Anlı Hanım'ın programındaki bir hadise, bir adam geliyor diyor ki, "Ben cinlerle irtibata geçiyorum ve cinlerden altun alacağım bana para verin!" diyor. Cinlerden para buluyorsun, hazine buluyorsun da insanlardan niçin para alıyorsun? Yok öyle bir şey. Cinlerden altın maltın geliyor hikaye!