ATV Nihat Hatipoğlu'dan Müge Anlı programında 'din istismarı' olayı için uyarı!

"Namazı Allah için kılacaksın altın sahibi olmak için değil"

"Müge Anlı Hanım'ın programındaki bir hadise, bir adam geliyor diyor ki, "Ben cinlerle irtibata geçiyorum ve cinlerden altun alacağım bana para verin!" diyor. Cinlerden para buluyorsun, hazine buluyorsun da insanlardan niçin para alıyorsun? Yok öyle bir şey. Cinlerden altın maltın geliyor hikaye!