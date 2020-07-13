ATV Müge Anlı'dan canlı yayında Wayfair skandalına tepki! Peki Wayfair skandal olayı nedir?
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair'in çocuk ticareti skanlına canlı yayında tepki gösteri ve tek tek Wayfair skandalının detaylarının açıkladı.
Tün dünyada Wayfair skandal olayı gündeme bomba gibi düşerken bir tepkide ATV'de program yapan Müge Anlı'dan tepki geldi. ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair, kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi ve sitede satışa sunduğu gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı. Peki Wayfair nedir? Wayfair skandal olayı nedir? İşte detaylar...
İddialara göre Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, kaçırılan çocukların ticaretini yapıyor. Olay iddia Twitter ve Reddit’te tepkilere neden oldu. Müge Anlı olaya tepki verdi ve canlı yayında şu açıklamayı yaptı;
-Bu sosyal medya dediğimiz şeyin hep kötülüklerinden bahsediyoruz ama iyi şeylerde oluyor sosyal medyada. Yani habere doğru ulaşmamızı sağlayan bizi bilinçlendiren çok bilinçli kullanıcılarda var. Zaten aslında problem bunların ayırdının yapılamaması. Bunların ayırdı yapıldığı zaman çok daha doğru kullanabiliriz.
-Şimdi dün dünyada bir gündem vardı Türkiye'de bu sıçradı. Bir takım alış-veriş sitelerinde çocukların fotoğrafları kullanarak bir tane yastık, bir tane kayıp çocuğun adı, mesela Lora kaybolmuş onu yanında Lora'nın yastığını koymuşlar ve fahiş fiyatlarla...Mesela bir yastığım fiyatı ne kadar olabilir? Bir yastığın fiyatı 130 bin lira o yerde...