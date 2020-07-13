ATV Müge Anlı'dan canlı yayında Wayfair skandalına tepki! Peki Wayfair skandal olayı nedir?

-Bu sosyal medya dediğimiz şeyin hep kötülüklerinden bahsediyoruz ama iyi şeylerde oluyor sosyal medyada. Yani habere doğru ulaşmamızı sağlayan bizi bilinçlendiren çok bilinçli kullanıcılarda var. Zaten aslında problem bunların ayırdının yapılamaması. Bunların ayırdı yapıldığı zaman çok daha doğru kullanabiliriz.