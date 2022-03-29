ATV Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den zehir zemberek sözler Arif Verimli nereli kaç yaşında
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Psikolog danışmanlığı görevinden aylar önce ayrılan Arif Verimli programdan neden ayrıldığını açıkladı ve eski iş arkadaşı Müge Anlı hakkında zehir zemberek yorumlarda bulundu.
ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı sert'ten uzun süre önce ayrılmasına rağmen hala programdan neden ayrıldığına ilişkin çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen Arif Verimli, eski iş arkadaşı Müge Anlı için çok konuşulacak sözler sarfetti. Yıllarca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli, konuk olduğu programda Anlı için zehir zemberek sözler söyledi. Anlı'nın programı iyi yönetemediğini söyleyen Verimli, "Beni çok kırdı, artık bir kıymeti yok benim için. Müge beni sevseydi bunları yapmazdı" dedi.
Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programında ani bir kararla ayrıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Kimseye kırgın değilim" diyen Verimli, bu sefer de konuk olduğu programda ayrılışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
İlk kez bu kadar açık itiraf etti: Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk olan ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca çalıştığı Müge Anlı'nın programından neden ayrıldığını ilk kez açık yüreklilikle itiraf etti.