ATV Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan bahis sitelerinde 2 milyon dolar kaybetmiş!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışmanlık yapan avukat Rahmi ÖZkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynayarak 2 milyon oldar kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
ATV gündüz kuşağının en güçlü programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te danışman olarak görev alan Avukat Rahmi Özkan ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Programa katılan mağdur ve suçlulara verdiği babacan fikirler ve eleştirileriyle tanınan Rahmi Özkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynayarak 2 milyon dolar kaybettiği sosyal medya kulislerinde yankılanıyor.
Sosyal medyada yayın yapan magazin sayfalarında 'şok haber' olarak servis edilen kulis bilgilere göre, Avukat Rahmi Özkan yasa dışı bahis sitelerinde bir servet kaybetti.
İddialara göre bu Rahmi Özkan'ın ilk kumar vakası değil...
Casinolarıyla ünlü Kıbrıs'ta da sıklıkla kumar oynadığı iddia edilen Rahmi Özkan'ın adeta bir 'müdavim' olduğu sosyal medyada konuşulan diğer detaylar arasında...