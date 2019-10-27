ATV Müge Anlı'da Zazaca dili sansürlendi AK Partili isimler dahil herkes tepki gösterdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Zazaca konuşmak isteyen kişileri konuşturmayan Müge Anlı ve rejisi, sosyal medyadan çığ gibi büyüyen tepkilere maruz kaldı.
Kayıpları bulmasıyla milyonların takdirini kazanan Müge Anlı, programının geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümünde tepki çeken bir harekete imza attı. Anlı, Zazaca konuşan bir kadının sözlerini 'anlaşılmayan bir dil' diyerek sansürletti.
Bu olay, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırırken, Anlı'nın zazalardan özür dilemesi gerektiği söylendi. Zaza Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Alan ise, bu dilin tarihin en eski dillerden biri olduğunu savunarak şu şekilde tepkisini dile getirdi:
Utanç verici bir hadisedir: "Birileri Zaza halkı ve dili için bizim kolumuz, lehçemiz, şivemiz, bilinmeyen dil diye kendince basit bir düşünce eğilimine girebilir ama Zaza halkı aidiyetiyle, diliyle kültürüyle kadim bir halktır” diyen Alan, canlı yayında yaşanan olay için “utanç verici bir hadisedir"
Özür dilemeye davet etti: Alan ayrıca, Zazaca veya diğer dillerin konuşulması karşısında yıllardır toplumsal zihniyete aşılanan “terör” algısının da artık yok olması gerektiğini ve medyanın bu anlamda bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Alan, Müge Anlı'nın özür dilemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.