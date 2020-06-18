ATV Müge Anlı'da yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Esrarengiz Sinop yangınında son durum
ATV Müge Anlı Tatlı Sert programında Sinop'ta yangında kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ortaya çıkan açıklamalar herkesi dehşete düşürdü.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde yaşanan ve 3 kişinin öldüğü iddia edilen yangında yanan kişilerin ceset kalıntılarına hala ulaşılamadı. Özkaya ailesine ait müstakil binada çıkan yangın sonrasında evde olduğu düşünülen 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmaması cinayet iddialarına neden oldu. Peki, yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? İşte Müge Anlı'daki esrarengiz Sinop yangınında son durum…
Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı.
Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için ATV yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Erdal Özkaya annesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı.
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?