ATV Müge Anlı'da yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Esrarengiz Sinop yangınında son durum

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde yaşanan ve 3 kişinin öldüğü iddia edilen yangında yanan kişilerin ceset kalıntılarına hala ulaşılamadı. Özkaya ailesine ait müstakil binada çıkan yangın sonrasında evde olduğu düşünülen 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmaması cinayet iddialarına neden oldu. Peki, yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? İşte Müge Anlı'daki esrarengiz Sinop yangınında son durum…