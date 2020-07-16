ATV Müge Anlı'da vehşete düşüren cinayet! Süleyman Akbaba parçalara ayrılıp çuvala koyuldu
ATV Ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi çuvalın içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu cinayetin ayrıntıları ise kan dondurdu.
ATV ekranlarında haftaiçi yayınlanan Müge Anlı'da aranan kayıp Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Birsen Akbaba eşi Süleyman Akbaba'dan haber alınamayınca Müge Anlı'ya başvurmuş ve arama çalışmaları başlamıştı. Talihsiz adamla ilgili bu gün kötü haber geldi. Canice öldürülen Süleyman Akbaba parçalara ayrılıp poşetle yol kenarında bırakıldı. Öldürülen Süleyman Akbaba'nın bu gün Müge Anlı'nın programında 7 kadınla görüştüğü ortay çıkmıştı.Peki Süleyman Akbaba kim neden öldürdü? Süleyman Akbaba yasak aşk kurban mı? İşte tüm detaylar...
Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Süleyman Akbaba'nın korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı.
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu belirledi. Birsen Akbaba 24 senelik eşi Süleyman Akbaba'nın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu.
Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.