ATV Müge Anlı'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 13 yaşında annesinin arkadaşı tarafından tecavüze uğrayarak vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinde olay günü detayları kan dondurdu.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'yi sarsan Pınar Kaynak cinayetinde yayına bağlanan tanıktan kan donduran açıklama geldi. 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın cinayet anı ilk defa canlı yayında detaylarıyla görgü tanığı tarafından anlatıldı. Cinayetin her ayrıntısı ise kan dondurdu.
Pınar Kaynak 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporunda ise 5 kişinin sprem bulgusuna ulaşıldı. En büyük şüpheli ise Pınar'ın annesi İrfan hanımın sevgilisi Arın bey. Çıkan DNA raporunda Pınar'ın vücudunda annesinin sevgilisi Arın'ın tırnak izlerine rastlandı.
Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıkarken görgü tanığı olduğunu söyleyen kadının ortaya attığı iddialar ise şaşkına çevirdi.
Elleri zincire bağlı olarak kaçırıldı
Pınar Kaynak, görgü tanığının anlattıklarına göre bir arabayla elleri zincire bağlı olarak kaçırıldı. Kısa bir süre sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmüş bir şekilde cansız bedeni bulundu.